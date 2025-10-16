Ao Minuto

18:53
Concorrentes reagem à 'desistência' de Leandro e há surpresas: «O jogo que ele fez, foi pesado» - Big Brother
02:45

Concorrentes reagem à 'desistência' de Leandro e há surpresas: «O jogo que ele fez, foi pesado»

18:48
Após «desistência», concorrentes entregam as malas de Leandro - Big Brother
02:43

Após «desistência», concorrentes entregam as malas de Leandro

18:44
Pedro Jorge desconfia da missão de Leandro: «É a última pessoa que ia desistir» - Big Brother
01:40

Pedro Jorge desconfia da missão de Leandro: «É a última pessoa que ia desistir»

18:40
Fábio desfeito com a 'desistência' de Leandro: «Sinto tristeza e raiva» - Big Brother
02:49

Fábio desfeito com a 'desistência' de Leandro: «Sinto tristeza e raiva»

18:32
Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras - Big Brother
01:50

Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras

18:31
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas - Big Brother
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

18:19
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês - Big Brother
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

18:15
Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...» - Big Brother
02:21

Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...»

17:57
Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal - Big Brother
00:42

Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal

17:44
Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque - Big Brother
02:01

Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque

17:31
Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família» - Big Brother
07:55

Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família»

17:18
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu» - Big Brother
00:34

Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»

17:01
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar» - Big Brother
01:27

Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»

16:57
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe» - Big Brother
03:06

Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»

16:54
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir» - Big Brother
03:15

De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»

16:53
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana» - Big Brother
04:41

Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»

16:52
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma» - Big Brother
03:25

Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»

16:51
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto» - Big Brother
02:53

Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»

16:06
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre' - Big Brother

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

15:24
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe» - Big Brother
02:09

Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»

15:19
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito - Big Brother
01:28

Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito

15:13
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’ - Big Brother
08:35

Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’

15:06
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?» - Big Brother
03:31

Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»

15:00
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
06:29

«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente

14:52
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema» - Big Brother
01:34

Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»

