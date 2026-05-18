Luxo e ostentação: As imagens que mostram como estes ex-concorrentes vivem a vida que muitos desejam

Veja a vida de luxo dos ex-concorrentes de realities da TVI.

Depois da fama conquistada nos reality shows, vários ex-concorrentes passaram a viver uma vida marcada pelo luxo e pela ostentação. Nas redes sociais, multiplicam-se as imagens de carros topo de gama, relógios Rolex, viagens paradisíacas e casas impressionantes que fazem sonhar muitos seguidores.

Entre férias em destinos exclusivos, jantares requintados e looks de marcas de luxo, antigas figuras da televisão portuguesa mostram um estilo de vida onde nada parece faltar. O sucesso nas redes sociais, as parcerias publicitárias e os negócios próprios ajudaram muitos destes rostos conhecidos a construir verdadeiros impérios digitais.

De mansões luxuosas a experiências milionárias, as imagens partilhadas continuam a dar que falar e a provar que, para alguns ex-concorrentes, a passagem pelos reality shows foi apenas o início de uma vida de sonho.