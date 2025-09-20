Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

Grávida e a viver uma das fases mais felizes da sua vida, Vânia Sá celebrou um baby shower de sonho, onde não faltaram música, dança e caras bem conhecidas do universo dos reality shows.

Vânia Sá, ex-concorrente da Casa dos Segredos, viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida e partilhou tudo nas redes sociais.

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» organizou uma festa especial para celebrar a chegada do bebé e fez questão de reunir vários amigos que também partilharam consigo a experiência dos reality shows.

Entre os presentes estiveram nomes bem conhecidos do público, como Panelo, Margarida Castro e Gabriel Sousa, do «Big Brother 2024», assim como Ana Barbosa, Ana Morina, Daniela Santos e Flávia (Nufla).

O baby shower contou com momentos de grande animação: música, dança e muita alegria deram o tom à celebração. A festa teve ainda várias surpresas, desde máquina de pipocas até áreas dedicadas a tatuagens temporárias, pinturas e até venda de jóias, tornando o evento ainda mais memorável.

Vânia Sá mostrou-se feliz e agradecida pela energia positiva e pelo carinho recebido, partilhando nas redes sociais vários registos da festa que encantaram os seguidores. Veja as imagens na galeria acima.

Recorde aqui o anúnicio do sexo do bebé...

Aos 32 anos, a ex-concorrente anunciou que será mãe de uma menina, numa celebração que decorreu num local carregado de simbolismo: a sua futura casa, ainda em construção.

Num vídeo publicado no Instagram, vê-se o casal a dançar até que um fumo cor-de-rosa enche o espaço, revelando o sexo do bebé. Para surpresa dos dos seguidores, a ocasião contou ainda com a atuação de um cantor português bastante conhecido, que tornou a revelação ainda mais memorável.

Além das imagens, Vânia emocionou ao escrever uma mensagem poética sobre o significado deste duplo projeto, a construção da nova casa e a formação da família:

«Entre paredes que ainda estão a nascer e tijolos que vão tomando forma, ergue-se mais do que uma casa. Ergue-se um sonho, um refúgio, um lugar onde o amor vai morar. Cada canto que imaginamos, cada detalhe que escolhemos, não é apenas obra… é promessa. Promessa de futuro, de abraços, de dias inteiros cheios de vida. E assim como a nossa casa cresce, dentro de mim também cresce o nosso maior projeto: a nossa família. O som dos martelos mistura-se com o som do coração que bate cá dentro, lembrando-nos que tudo isto faz sentido. Do chão que agora é pó, nascerão memórias. Das paredes em branco, nascerão risos. Porque a casa é feita de paredes, mas o lar é feito de amor. A nossa família está a aumentar! 🤰🏼👩🏼‍❤️‍»

A publicação não tardou a receber centenas de mensagens de carinho. O local escolhido para o anúncio, a própria casa, e a presença de um artista conhecido reforçaram o carácter único e inesquecível do momento.