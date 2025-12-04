Ao Minuto

12:36
Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?» - Big Brother
02:07

Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

12:16
Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente» - Big Brother
01:13

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

11:47
«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste» - Big Brother
03:30

«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

11:41
«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado» - Big Brother
01:17

«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»

11:40
Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura - Big Brother
06:35

Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura

11:30
Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou - Big Brother
02:33

Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou

11:09
Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar» - Big Brother
04:36

Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»

10:51
Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura» - Big Brother
02:52

Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura»

10:48
Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?» - Big Brother
02:33

Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?»

10:35
Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só» - Big Brother
03:05

Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só»

10:31
Concorrentes põem em prática missão de ignorar Leandro. E esta é a reação dele - Big Brother
09:48

Concorrentes põem em prática missão de ignorar Leandro. E esta é a reação dele

10:05
Amor ao acordar: O beijo apaixonado de Pedro a Marisa na cama - Big Brother
01:22

Amor ao acordar: O beijo apaixonado de Pedro a Marisa na cama

09:36
Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras - Big Brother

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

02:07
De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático - Big Brother
02:52

De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático

01:56
Marisa convicta de que sabe o segredo de Ana: «Um milagre» - Big Brother
01:37

Marisa convicta de que sabe o segredo de Ana: «Um milagre»

01:32
Segredos de Marisa e Pedro no limite: Este é o momento viral que pode deitar tudo a perder - Big Brother
03:16

Segredos de Marisa e Pedro no limite: Este é o momento viral que pode deitar tudo a perder

01:05
O concílio dos nomeados mais tenso de sempre: Aos berros, o clima ferve como nunca - Big Brother
03:37

O concílio dos nomeados mais tenso de sempre: Aos berros, o clima ferve como nunca

23:20
Nomeado, Pedro confessa: «Estou bué nervoso (…) tudo o que eu fiz foi para chegar à final» - Big Brother
04:06

Nomeado, Pedro confessa: «Estou bué nervoso (…) tudo o que eu fiz foi para chegar à final»

23:01
Liliana revoltada: «Só a Voz sabe o que eu passei (…) 22 pessoas contra mim (…) já estou a fazer fretes» - Big Brother
04:03

Liliana revoltada: «Só a Voz sabe o que eu passei (…) 22 pessoas contra mim (…) já estou a fazer fretes»

22:36
Liliana zangada com uma brincadeira de Bruna em pleno direto - Big Brother
06:43

Liliana zangada com uma brincadeira de Bruna em pleno direto

22:29
Concorrentes de boca aberta com a missão lançada pela Voz nas costas de Leandro - Big Brother
02:28

Concorrentes de boca aberta com a missão lançada pela Voz nas costas de Leandro

22:28
Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário - Big Brother
08:17

Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário

22:27
Liliana carrega no botão dos segredos com teoria insólita e Fábio passa vergonha - Big Brother
08:17

Liliana carrega no botão dos segredos com teoria insólita e Fábio passa vergonha

22:24
Alerta botão dos segredos! Um concorrente pensa ter descoberto o segredo de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
08:17

Alerta botão dos segredos! Um concorrente pensa ter descoberto o segredo de Pedro Jorge e Marisa

22:14
Liliana passada com os colegas depois de discussão: «Vão para um sítio que eu cá sei» - Big Brother
03:48

Liliana passada com os colegas depois de discussão: «Vão para um sítio que eu cá sei»

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Há 38 min
«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

Há 2h e 36min
Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

Há 3h e 10min
Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

Há 3h e 30min
«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

Há 3h e 59min
«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»

«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»

Hoje às 11:41
Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura

Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura

Hoje às 11:40
Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou

Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou

Hoje às 11:30
Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»

Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»

Hoje às 11:09
Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura»

Após ser ignorado, Leandro provoca os colegas: «Não podem estar nomeados que é uma loucura»

Hoje às 10:51
Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?»

Leandro percebe missão e avisa a Voz: «Se é para ganhar meta na minha conta (…) quem é que me consegue ignorar?»

Hoje às 10:48
Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só»

Ana e Liliana em confronto logo de manhã: «Cala-te só»

Hoje às 10:35

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Hoje às 09:36
Imagens: Liliana tenta desvendar segredo de Pedro e Marisa

Imagens: Liliana tenta desvendar segredo de Pedro e Marisa

Hoje às 09:34
De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático
02:52

De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático

Hoje às 02:07
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Ontem às 17:16
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
