Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Veja a casa de sonho de Mafalda Castro por dentro.

Mafalda Castro, 31 anos, abriu as portas da sua casa e deixou os seguidores rendidos a cada detalhe. Do hall de entrada à sala de estar, passando pela cozinha moderna, pelo closet digno de revista e pelo quarto do casal, a apresentadora mostrou como cada espaço foi pensado ao pormenor.

Nesta galeria, pode ver como a comunicadora da TVI e o companheiro, Rui Simões, transformaram a sua casa num verdadeiro lar: acolhedor, elegante e cheio de personalidade.

Entre a garrafeira que se tornou um dos maiores desafios da decoração, o closet com uma ilha central que é o sonho de qualquer fashionista, e o quarto apelidado carinhosamente de “descanso dos guerreiros”, Mafalda Castro partilha um lado mais íntimo da sua vida.

Percorra as imagens e descubra como é o lar da apresentadora, marcado pelo equilíbrio entre conforto, estilo e autenticidade.