Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

Mafalda Castro abriu, pela primeira vez, as portas da sua cozinha: E é um autêntico sonho.

A cozinha de Mafalda Castro tornou-se viral nas redes sociais. A apresentadora decidiu partilhar com os seguidores, pela primeira vez, os detalhes do espaço onde prepara as suas refeições e as soluções tecnológicas deixaram muitos de boca aberta.

No vídeo publicado no Instagram, Mafalda Castro faz uma ‘tour’ completa pela divisão. O primeiro destaque vai para a despensa, que aproveita não só as prateleiras interiores como também os compartimentos da porta, maximizando o espaço de arrumação.

A placa inclui um exaustor embutido que evita que os cheiros se espalhem pela casa, enquanto a torneira multifunções oferece água quente, água filtrada e água com gás em segundos, num único equipamento.

O design também foi pensado ao pormenor. Uma bancada central com bancos, complementada por uma prateleira decorativa que dá harmonia ao ambiente. Nos armários inferiores, a apresentadora instalou uma placa giratória num dos cantos para facilitar o acesso às panelas.

A cereja no topo do bolo? A máquina de café escondida dentro de um armário, mantendo as bancadas livres e o visual minimalista.