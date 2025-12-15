Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

Ao Minuto

19:54
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
04:31

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

19:35
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
05:46

Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»

19:21
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
04:44

Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação

19:00
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
12:55

Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»

18:46
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
15:50

Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro

18:23
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
02:57

Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»

18:03
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
02:41

Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se

18:02
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
04:52

Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente

17:30
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
08:36

Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto

16:46
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
11:24

Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»

16:34
Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro - Big Brother

Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

16:32
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
05:03

Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»

16:28
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
05:03

Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»

16:28
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
05:03

Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»

15:58
Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende
04:40

Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende

15:56
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»
04:40

Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»

15:45
Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»
06:52

Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»

15:28
Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo
01:52

Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo

13:51
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
01:43

Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato

13:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
01:50

Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»

13:15
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
02:14

Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»

12:45
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
04:05

Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio

12:40
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
08:19

Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece

12:22
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
02:56

Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam

12:15
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar
07:09

Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar

Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

  • Secret Story
  • Hoje às 15:53
Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta
Mafalda Castro abriu, pela primeira vez, as portas da sua cozinha: E é um autêntico sonho.

A cozinha de Mafalda Castro tornou-se viral nas redes sociais. A apresentadora decidiu partilhar com os seguidores, pela primeira vez, os detalhes do espaço onde prepara as suas refeições e as soluções tecnológicas deixaram muitos de boca aberta.

No vídeo publicado no Instagram, Mafalda Castro faz uma ‘tour’ completa pela divisão. O primeiro destaque vai para a despensa, que aproveita não só as prateleiras interiores como também os compartimentos da porta, maximizando o espaço de arrumação.

A placa inclui um exaustor embutido que evita que os cheiros se espalhem pela casa, enquanto a torneira multifunções oferece água quente, água filtrada e água com gás em segundos, num único equipamento.

O design também foi pensado ao pormenor. Uma bancada central com bancos, complementada por uma prateleira decorativa que dá harmonia ao ambiente. Nos armários inferiores, a apresentadora instalou uma placa giratória num dos cantos para facilitar o acesso às panelas.

A cereja no topo do bolo? A máquina de café escondida dentro de um armário, mantendo as bancadas livres e o visual minimalista.

Veja agora todos os detalhes na galeria que preparámos para si.

 

Temas: Mafalda Castro Cozinha

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Há 2h e 47min
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Hoje às 11:13
Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

Ontem às 21:57
Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

13 dez, 20:10
Estrela da Quinta das Celebridades morre aos 47 anos, vítima de um cancro

Estrela da Quinta das Celebridades morre aos 47 anos, vítima de um cancro

13 dez, 19:05
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

13 dez, 18:32
