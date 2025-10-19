Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

A apresentadora está deslumbrante em mais uma gala do Secret Story.

Na mais recente gala do Secret Story, Cristina Ferreira voltou a afirmar-se como um verdadeiro ícone de elegância e sofisticação.

A apresentadora deslumbrou com um vestido bordeaux de corte clássico, que combinou na perfeição a sobriedade das linhas com o requinte dos detalhes.

Feito num tecido de textura aveludada, o modelo destacou-se pelo seu tom profundo e quente, ideal para uma noite de gala, e pelo corte cintado que valorizava a silhueta de forma elegante e feminina.

