11:51
01:26
Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo»
11:50
06:41
Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar»
01:17
05:38
Marisa Susana e Liliana voltam a falar nas costas de Marisa e a arrasá-la: «Os amigos que se lixem»
00:17
04:00
Toda a verdade por trás do pequeno-almoço de Leandro com a «ficha tripla», que gerou o caos
00:05
02:07
Marisa elogia recusa de Pedro em ir para o quarto secreto com Liliana. Mas conversa acaba mal: «Sai»
23:54
01:35
Noite animada: Concorrentes cantam e dançam ao som de Jorge Guerreiro, mas são interrompidos
23:23
01:19
Inês avisa Dylan: «Estão a tentar desvalorizar e deitar abaixo o que tu sentes, é ridículo»
22:15
04:37
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge
22:01
06:50
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan
21:48
03:30
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial
