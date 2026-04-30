Márcia Soares e Jéssica Vieira mostram a tendência de vestidos que vai dominar o verão: as imagens que o vão deixar boquiaberto

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Márcia Soares e Jéssica Vieira mostraram no Instagram dois vestidos elegantes e frescos que prometem ser tendência neste verão.

Márcia Soares e Jéssica Vieira deram uma lição de estilo com dois vestidos perfeitos para o verão. A comentadora apostou num modelo vermelho cai-cai, comprido e acetinado, com detalhe de lenço ao pescoço, enquanto Jéssica, vencedora do Big Brother Verão, surgiu com uma versão verde em cetim, também até aos pés, com lenço solto a cair. Duas propostas elegantes, frescas e sofisticadas que confirmam os vestidos fluidos e acetinados como tendência obrigatória da estação.

Temas: Marcia Soares Jessica Vieira

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