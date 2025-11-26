Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares vive um dos momentos mais especiais da sua vida e partilhou com os fãs registos que estão a encantar a Internet.

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! Nasceu a pequena Maria do Mar, afilhada da comentadora do Secret Story 9, que não hesitou em mostrar aos fãs as fotos dos primeiros momentos com a bebé.

Nas fotografias, divulgadas no Instagram, Marcia Soares surge com a menina ao colo, ainda na maternidade.

«MARIA DO MAR 🎀 Não consigo explicar a felicidade e a serenidade que senti ao conhecer-te hoje. Tão frágil, tão simpática, tão pequenina», começou por escrever.

«Olhava para ti e só desejava que o mundo fosse um lugar mais bonito para te receber. E, no que depender de mim (sim, sou tua madrinha), vou fazer tudo o que puder para tornar o teu mundo um lugar bonito e seguro», acrescentou Marcia.