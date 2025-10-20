Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Marcia Soares abriu-se aos seguidores e mostrou o seu lado mais íntimo, partilhando momentos descontraídos da sua rotina.

Marcia Soares abriu uma janela para a sua vida mais íntima ao partilhar, na tarde de domingo, 19 de outubro, uma sequência de fotografias no Instagram que mostram momentos pessoais, alegres e descontraídos. A ex-concorrente e comentadora revelou aos seguidores não apenas o seu dia a dia, mas também pequenos detalhes da sua rotina, hobbies e paixões, proporcionando um olhar mais próximo e genuíno sobre quem é fora das câmeras.

Na legenda das fotos, Marcia fez questão de comentar cada momento, com um tom descontraído e cheio de humor:

«1. Achei que ficava gira como primeira foto do carrossel

2. Mais uma foto que merecia o prémio do ano

3.O tal cabelo que vos tenho de mostrar como se faz

4. Intervalos no Extra @sstvi

5. Era desnecessária aqui mas gostei das cores

6. Padel com as gajas

7. Nunca se deixem enganar por este sorriso

8. Flores para uma flor

9. Coração machucado

10. Amo estas cores ao fim do dia

11. Eu linda com sardas

12. Mais uma vez o sapatinho, estou viciada

13. Por do sol algures na Ericeira (acho eu)

14. Uma boa lula grelhada não sabia o bem que lhe fazia

15. Sempre feliz no treino com a ajuda do @franciscomacaufitness

16. Sinto que a miga me está a julgar

17. Cores

18. Eu elegantíssima no desfile da @fatimalopes.official »

Entre momentos de lazer e intimidade, como o pôr do sol na Ericeira ou as pausas para treino com o personal trainer, Marcia revela uma faceta mais pessoal e genuína, longe das luzes e das câmeras do programa. Pequenos gestos, sorrisos e detalhes do seu dia a dia mostram uma mulher que vive em pleno e que não tem receio de partilhar o que a faz feliz.

A sequência de fotos evidencia também a ligação afetiva da comentadora com amigos e familiares, o seu cuidado com o bem-estar e a forma como valoriza cada momento de simplicidade, reforçando o seu lado mais humano e próximo.