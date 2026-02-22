Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

19:29
Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado - Big Brother
01:31

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

19:24
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas - Big Brother
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

18:53
Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta - Big Brother
05:02

Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

18:40
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura» - Big Brother
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

18:33
Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz» - Big Brother
04:54

Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

18:21
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo - Big Brother
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

18:08
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo» - Big Brother
02:53

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

17:56
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos» - Big Brother
03:45

Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

17:56
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável - Big Brother
03:45

Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

17:25
«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo - Big Brother
16:44

«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo

17:21
«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva - Big Brother
05:03

«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva

17:18
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10 - Big Brother

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

16:53
Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada» - Big Brother
03:13

Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»

16:45
Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?» - Big Brother
06:31

Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»

16:39
Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado» - Big Brother
05:22

Crítica nos mexericos é tão dura que Ricardo João até treme: «Estou todo arrepiado»

16:37
Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas - Big Brother
05:22

Inaugurada a primeira caixa dos mexericos! E há quem não perdoe nas críticas

16:11
Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco - Big Brother

Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

15:37
Nova pista agita a casa e deixa concorrentes em alvoroço. E as teorias são de rir - Big Brother
02:17

Nova pista agita a casa e deixa concorrentes em alvoroço. E as teorias são de rir

15:37
«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex - Big Brother
02:21

«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex

15:30
João e Hugo têm o mesmo segredo, mas nem sonham! Ao almoço, falam sobre teorias: e o momento é cómico - Big Brother
01:30

João e Hugo têm o mesmo segredo, mas nem sonham! Ao almoço, falam sobre teorias: e o momento é cómico

14:52
Estátua de Adão e Eva e uma maçã proibida. Diogo desenha estratégia para esconder o segredo e chama a atenção de Eva para uma pista - Big Brother
08:31

Estátua de Adão e Eva e uma maçã proibida. Diogo desenha estratégia para esconder o segredo e chama a atenção de Eva para uma pista

14:38
O verniz estalou. Jéssica passada com atitude de Ana: «Isso para mim é ser hipócrita» - Big Brother
04:35

O verniz estalou. Jéssica passada com atitude de Ana: «Isso para mim é ser hipócrita»

14:24
Sara implacável com Luzia: «Vai voltar a aparecer e não é pelos melhores motivos» - Big Brother
01:18

Sara implacável com Luzia: «Vai voltar a aparecer e não é pelos melhores motivos»

14:10
Imperdível: Sara fala com Eva sobre Hugo na presença de Diogo - Big Brother
05:57

Imperdível: Sara fala com Eva sobre Hugo na presença de Diogo

13:52
Ana desaba em lágrimas na cozinha ao falar do filho - Big Brother
08:30

Ana desaba em lágrimas na cozinha ao falar do filho

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

Inês Morais recorda tensão com Catarina Miranda. E diz o inesperado

Há 6 min
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

Há 11 min
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Há 18 min
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Há 34 min
Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

Festa dá para o torto: Ana tem convites para oferecer, mas há quem fique à porta

Há 42 min
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

Há 55 min
Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

Há 1h e 2min
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Há 1h e 14min
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

Há 1h e 27min
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

Há 1h e 39min
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

Há 1h e 39min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 2h e 4min

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
05:57

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Hoje às 11:41
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Ontem às 11:38
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
01:06

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto

Hoje às 11:34
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Há 1h e 14min
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Há 34 min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 2h e 4min
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Há 2h e 17min
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Há 2h e 23min
Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Há 3h e 24min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares
00:14

Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Há 18 min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 2h e 4min
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Há 2h e 23min
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Há 3h e 26min
Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Há 3h e 33min
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Hoje às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Há 3h e 47min
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Hoje às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Ontem às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Ontem às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Ontem às 08:48
