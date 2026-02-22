Ao Minuto
19:24
03:58
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
18:40
04:59
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
17:56
03:45
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável
17:25
16:44
«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo
17:21
05:03
«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva
17:18
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10
16:11
Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco
15:37
02:21
«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex
15:30
01:30
João e Hugo têm o mesmo segredo, mas nem sonham! Ao almoço, falam sobre teorias: e o momento é cómico
14:52
08:31
Estátua de Adão e Eva e uma maçã proibida. Diogo desenha estratégia para esconder o segredo e chama a atenção de Eva para uma pista
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Há 34 min
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
Há 55 min
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável
Há 1h e 39min
Mais Vistos
05:57
"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
Hoje às 11:41
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Ontem às 11:38
01:06
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
Hoje às 11:34
Notícias
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Há 34 min
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa
Há 2h e 4min
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10
Há 2h e 17min
Opinião
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
23 fev, 18:19
EXCLUSIVOS
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta
22 fev, 20:17
00:29
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
22 fev, 18:45
FORA DA CASA
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa
Há 2h e 4min
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal
Há 3h e 26min
TVI Reality
05:50
Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
Hoje às 10:37
03:31
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
23 fev, 10:09
01:14
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
23 fev, 01:20
11:27
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
23 fev, 00:55
Outros Sites
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"
Há 3h e 47min
selfie
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"
Ontem às 15:47
selfie
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."
Ontem às 08:59
selfie