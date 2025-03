DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Márcia Soares vive dias de sonho em destino paradisíaco, na companhia de alguém especial

Joana Sequeira

Há 2h e 12min

Márcia Soares rumou até ao Brasil para desfrutar de uns dias de sonho, com paisagens incríveis! Veja as fotografias da comentadora do Secret Story.