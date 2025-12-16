Ao Minuto

18:09
Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre» - Big Brother
09:50

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

18:08
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui» - Big Brother
02:10

Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

17:37
Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado - Big Brother
05:55

Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado

17:00
Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo» - Big Brother
16:48

Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»

16:29
«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica - Big Brother
13:12

«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica

15:31
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique» - Big Brother
05:27

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

14:23
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana - Big Brother
08:53

Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

14:13
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer - Big Brother
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

14:04
Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa? - Big Brother
02:21

Leandro revela o seu «género» de mulher. Quem será a mais bonita da casa?

12:49
Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras - Big Brother
06:01

Marisa afirma à frente de todos que o marido Pedro tem duas caras

12:48
Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa» - Big Brother
09:27

Liliana grita com acusações de Inês e acusa-a de ser «sonsa»

12:18
Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião - Big Brother
08:32

Marisa é apelidada de «maria vai com todas» por mudar várias vezes de opinião

12:09
O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações - Big Brother
08:54

O jogo de Leandro é todo planeado? Concorrente reage a acusações

11:51
Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência - Big Brother
07:52

Leandro acusa Liliana de ter uma máscara e a concorrente perde a paciência

10:40
Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles” - Big Brother
06:20

Marco Costa fala sobre possíveis confrontos se voltasse a um reality show: “Começo-me a rir na cara deles”

10:39
Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?” - Big Brother
06:20

Cristina Ferreira confronta Marco Costa: “Qual é a pessoa que gostavas de enfrentar num reality?”

10:39
Inês ganha vantagem especial no calendário do advento e os concorrentes reagem: «Esquivar a tudo...» - Big Brother
02:14

Inês ganha vantagem especial no calendário do advento e os concorrentes reagem: «Esquivar a tudo...»

10:37
Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?” - Big Brother
06:20

Cristina Ferreira provoca Marco Costa: “Quando é que entras no próximo reality?”

10:31
Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica" - Big Brother
05:33

Marco Costa revela problema de saúde da avó: "Já não vai para a fábrica"

10:30
Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha» - Big Brother

Mãe de Liliana tem muita coisa a dizer sobre ela e não é positivo: «Nem parece a minha filha»

10:24
Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar" - Big Brother
02:03

Cristina Ferreira revela presente que recebeu de Marco Costa: "Foi-me lá deixar"

10:23
Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo" - Big Brother
02:03

Marco Costa fala sobre a filha: "Dou-lhe tudo"

10:18
Beijos e amassos! Pedro e Marisa começam a manhã em clima de romance - Big Brother
01:10

Beijos e amassos! Pedro e Marisa começam a manhã em clima de romance

08:47
Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio - Big Brother
01:37

Ana reage com desagrado aos comentários de Fábio

02:20
Marisa e Pedro trocam carinhos nos lençóis: «Quero dormir agarradinha a ti» - Big Brother
01:12

Marisa e Pedro trocam carinhos nos lençóis: «Quero dormir agarradinha a ti»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

Comentadores arrasam casal Pedro e Marisa: «Relação podre»

Há 14 min
Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

Francisco Monteiro e Teresa Silva discutem em direto: «Se quiserem podem tirar-me daqui»

Há 15 min
Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 29 min
Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado

Marisa escolhe Leandro como o melhor «conselheiro» e Pedro Jorge fica incomodado

Há 46 min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 49 min
Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»

Leandro vira as costas e Fábio arrasa: «Não consegue ter um debate comigo»

Há 1h e 23min
«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica

«Quem é o melhor conselheiro da casa?» Há respostas surpreendentes nesta dinâmica

Há 1h e 54min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Há 1h e 59min
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Há 2h e 33min
Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

Há 2h e 52min
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Há 3h e 18min
Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

Hoje às 14:23

Mais Vistos

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Hoje às 11:27
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
18:35

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

Hoje às 14:13
De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

Hoje às 11:50
O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

26 ago, 12:28
Ver Mais

Notícias

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 29 min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 49 min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Há 1h e 59min
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Há 2h e 33min
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Há 3h e 18min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Há 29 min
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Há 49 min
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Há 1h e 59min
Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

Há 2h e 33min
Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

Há 3h e 18min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Há 39 min
Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Soraia Moreira eufórica com novo passo: "Sinto que me trouxe uma maior maturidade"

Há 1h e 20min
Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Mafalda Diamond: "Há escolhas que se fazem uma vez e esta já está feita"

Hoje às 12:46
Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Após passagem pelo "Big Brother Famosos", Jorge Guerreiro alcança marca surreal: "Mais de 100"

Hoje às 11:04
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"

Hoje às 11:00
Ver Mais Outros Sites