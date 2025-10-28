Ao Minuto
22:00
07:23
Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha
21:51
04:12
João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada
20:11
01:03
Depois do momento de alta tensão (e de lágrimas), Ana recebe abraço apertado de todos os concorrentes
20:08
05:57
Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»
19:52
01:15
Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama
19:48
03:42
Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»
19:44
03:21
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
19:24
01:33
Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»
19:15
03:52
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
18:47
03:16
Teorias ao rubro! Hélder aponta para segredo de casal e Luzia fala em «cirurgia de alteração da cor de olhos»
18:42
02:26
Assalto à Dispensa! Concorrentes em histerismo com o desafio mais icónico do Secret Story... mas será que correu bem?
18:39
04:31
Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»
Há 34 min
Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha
Há 1h e 3min
João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada
Há 1h e 12min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»
Há 1h e 19min
Mais Vistos
Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»
Hoje às 16:53
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Ontem às 19:01
Notícias
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»
Há 34 min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»
Há 1h e 19min
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»
Hoje às 18:35
Opinião
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
23 fev, 18:19
EXCLUSIVOS
03:52
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
Há 3h e 48min
01:06
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
Hoje às 17:45
03:58
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
Ontem às 19:24
04:59
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
Ontem às 18:40
FORA DA CASA
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»
Há 34 min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»
Há 1h e 19min
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»
Hoje às 18:35
TVI Reality
03:21
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
Há 3h e 19min
02:18
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
Hoje às 17:40
02:20
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Hoje às 16:49
Outros Sites
Marcia Soares e Francisco Monteiro assumem ciúmes... e falam de química: "Daquelas que explodem"
Há 2h e 33min
selfie
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Hoje às 14:22
tvi
A incrível transformação de Noélia Pereira: "Vejam só a gordura que eu tinha na barriga"
Hoje às 09:31
selfie