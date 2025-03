Maria Botelho Moniz em viagem tropical: «Em busca do verão» Veja aqui quem a acompanha!

Maria Botelho Moniz partilhou fotos inéditas do filho Vicente e anunciou: «Vamos em busca do verão». O destino? Um mistério que promete surpresas e momentos de pura cumplicidade. Veja aqui tudo!

Maria Botelho Moniz encantou ao partilhar fotografias da sua viagem de sonho em família até ao Brasil. As fotografias do seu filho Vicente estão a derreter corações!

A apresentadora do programa da TVI, não poupou as partilhas de momentos de ternura e entusiasmo!

Acompanhada pelo noivo, Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz fez uma partilhou uma fotografia antes de embarcar para o destino de férias.

Nas imagens, a apresentadora aparece com o filho no Aeroporto, pouco antes de embarcarem para o voo rumo ao Brasil: «Vamos em busca do verão».

Chegados ao Brasil, Maria Botelho Moniz tem partilhado com os fãs registos fotográficos dos primeiros momentos de descontração e lazer, em pleno clima tropical.

Numa das imagens, o noivo Pedro Bianchi Prata surge em momento de cumplicidade com o bebé, ambos a desfrutar da calma e boa temperatura do destino.

«Bom dia», foi a legenda simples, mas cheia de felicidade, com que a apresentadora partilhou a imagem nas suas redes sociais.

Veja as imagens partilhadas por Maria Botelho Moniz na galeria que preparámos para si aqui em cima!