Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Maria Botelho Moniz encantou os seguidores com uma publicação ternurenta, num cenário inesperado, ao lado do filho.

Maria Botelho Moniz voltou a partilhar um pedacinho do seu dia com os seguidores e, mais uma vez, o protagonista foi o pequeno Vicente. A apresentadora recorreu às redes sociais este domingo, 9 de novembro, para publicar novas fotografias que rapidamente arrancaram centenas de reações nas redes sociais

Num dos registos, Maria e Vicente surgem juntos numa selfie cheia de cumplicidade e boa disposição. Noutra imagem, o menino aparece junto a um lago, encantado com os peixes que nadavam à superfície.

A legenda escolhida pela apresentadora foi curta e simbólica: «Peixinho feliz. 🐠». Bastaram essas palavras para que os fãs enchessem a caixa de comentários com elogios e mensagens de carinho.

A publicação surge numa fase especial da vida de Maria Botelho Moniz, que se prepara para abraçar um novo desafio profissional: a condução do regresso do reality show 1.ª Companhia.