Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Maria Botelho Moniz está a desfrutar de férias nas Maldivas com Pedro Bianchi Prata e o filho Vicente. No Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia em família que derreteu as redes sociais.

Após um Verão intenso dedicado à condução do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz está finalmente a aproveitar um merecido período de descanso nas Maldivas. A apresentadora e o companheiro, Pedro Bianchi Prata, têm publicado nas redes sociais diversas fotografias das suas férias em família.

Na manhã desta sexta-feira, 28 de novembro, a apresentadora partilhou uma imagem particularmente emotiva nas redes sociais. Tratava-se de uma fotografia de família acompanhada pela simples descrição: «Não encontrei legenda possível.»

As fotografias publicadas conquistaram milhares de reações positivas por parte dos seguidores. Entre os comentários, destacam-se várias mensagens de admiração e carinho pela apresentadora: «Eu tenho legenda. Família unida!», «AMOR! Não encontro outra palavra para vos descrever! AMOR!», «Boas férias.».