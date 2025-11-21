Maria Botelho Moniz prepara o Natal com o filho Vicente: veja as imagens do momento especial em família

A apresentadora da TVI encantou os seguidores ao partilhar fotografias a montar a árvore de Natal com o pequeno Vicente. Veja, na nossa galeria, os registos cheios de ternura deste momento mágico.

O espírito natalício já se fez sentir na casa de Maria Botelho Moniz. A apresentadora da TVI, que se prepara para conduzir o novo reality show do canal, a “1.ª Companhia”, partilhou várias fotografias enternecedoras ao lado do filho, Vicente, enquanto montavam juntos a árvore de Natal.

Nas imagens, vê-se Maria a segurar o bebé, a colocar enfeites e a decorar a árvore com um sorriso contagiante. A apresentadora revelou o ambiente festivo com a legenda: «Já é Natal cá em casa».

A montagem da árvore tornou-se um dos momentos mais comentados pelos seguidores, que não resistiram a elogiar a cumplicidade entre mãe e filho e o carinho que transparece em cada fotografia.

Percorra a galeria e veja os registos que marcaram o início das celebrações de Natal na família de Maria Botelho Moniz.