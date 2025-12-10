Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Descubra algumas das melhores imagens de Maria Cerqueira Gomes, apresentadora da TVI, numa galeria que revela elegância, carisma e momentos inesquecíveis da figura pública.

A cada aparição pública, Maria Cerqueira Gomes conquista atenções, e não é por acaso. A apresentadora da TVI combina elegância, naturalidade e um carisma raro na televisão portuguesa. Seja em estúdio, em eventos ou em momentos mais descontraídos, Maria Cerqueira Gomes mantém uma presença luminosa que rapidamente se transforma em destaque.

Nesta galeria reunimos algumas das melhores imagens da apresentadora, onde a beleza, o estilo e a autenticidade falam mais alto. São registos que traduzem diferentes fases, emoções e ambientes… mas todos têm algo em comum: mostram Maria no seu melhor.

Num vestido sofisticado, num look casual ou num sorriso espontâneo, Maria Cerqueira Gomes continua a ser uma das figuras mais queridas, e fotogénicas, da TVI. Esta seleção é um pequeno tributo à apresentadora que sabe transformar cada momento num instante especial.