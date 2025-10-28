Marie como nunca a viu: A foto mais arrojada e sensual de sempre

Marie voltou a causar furor nas redes sociais ao partilhar uma fotografia em topless no Instagram.

A ex-concorrente do “Big Brother Famosos 2” e do “Dilema” mostrou o seu lado mais ousado numa publicação que rapidamente se tornou viral. Na imagem, Marie surge confiante e sensual, em topless, e recebeu uma onda de elogios por parte dos seguidores. “És mesmo sexy”, “Linda” e “Arte” foram apenas alguns dos comentários deixados na caixa de mensagens, onde os fãs não pouparam palavras para enaltecer a beleza e atitude da jovem.