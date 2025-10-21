Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Marie e Fares voltaram a estar juntos e partilham imagens que revelam amor e cumplicidade. Veja a galeria que mostra o lado mais romântico do casal.

Depois de confirmar a reconciliação com Fares, Marie vive uma fase de amor e cumplicidade que faz questão de partilhar com os seguidores. A ex-concorrente dos reality shows da TVI tem mostrado o seu lado mais romântico nas redes sociais, publicando imagens que espelham felicidade, união e superação.

Nas fotografias, Marie e Fares surgem mais próximos do que nunca, trocando olhares cúmplices, abraços e gestos de ternura.

Entre beijos, sorrisos e momentos a dois, as imagens mostram o reencontro de dois corações que decidiram recomeçar, deixando para trás as polémicas e concentrando-se no que realmente importa: o amor.