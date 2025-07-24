Marie está novamente apaixonada: revelada a identidade do homem que lhe 'roubou' o coração

Marie voltou a encontrar o amor. A ex-concorrente do Big Brother Famosos tem um namorado e estas são as fotos que comprovam.

Marie está novamente apaixonada e já não esconde o novo amor. A ex-concorrente do Big Brother e do Dilema, de 24 anos, partilhou recentemente nas redes sociais um vídeo ao lado do novo companheiro e a sua identidade foi revelada.

A influencer namora com Wilson Pedrosa Crispim, um segurança de vários famosos. Segundo a sua página de Instagram, o jovem segurança já trabalhou com os Calema, José Castelo Branco e com a estrela internacional Millie Bobby Brown, protagonista da série Stranger Things, da Netflix.

Nas redes sociais, os dois também têm feito várias publicações em que surgem juntos, em jantares românticos e passeios a dois.

Pode ver aqui um desses momentos:

