Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

A ex-concorrente reagiu nas redes sociais a uma atitude inesperada dos fãs.

Pedro e Marisa foram o casal mais comentado da edição do Secret Story 9. Depois do final do reality show, o casal continua a fazer sucesso e a receber carinho dos fãs.

No passado dia 3 de fevereiro, o casal foi surpreendido enquanto assistia a um jogo de futebol em família, num momento que não passou despercebido aos admiradores.

Nas redes sociais, Marisa mostrou-se feliz com o apoio dos fãs e partilhou a experiência vivida em Belmonte:

«Um dia em família no jogo de Belmonte. Surpreendidos pelo carinho e apoio de tanta gente maravilhosa!», começou por escrever.

A ex-concorrente do Secret Story agradeceu ainda o apoio que o casal e a família têm vindo a receber desde que saíram do programa:

«Obrigada por cada sorriso, cada abraço e cada momento inesquecível.», concluiu.