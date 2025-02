Marta Cardoso integrou o primeiro Big Brother em 2000 e desde aí nunca mais parou

A apresentadora do Extra do Secret Story - Desafio Final, entrou na TVI quando fez parte do «elenco» que entrou no primeiro Big Brother, decorria o ano 2000.

O primeiro reality show na televisão portuguesa e Marta Cardoso fez parte dele. Na altura, Marta Cardoso tinha 23 anos e foi a 8ª eliminada.

