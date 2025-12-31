Ao Minuto
14:30
01:40
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê
14:29
02:16
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente
14:24
01:11
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»
14:22
01:12
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story
14:21
01:31
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo
12:25
05:47
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
12:20
07:10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
11:56
03:30
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
11:43
01:15
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
11:39
05:11
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
11:27
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
11:23
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Há um novo vídeo viral de Fábio e Liliana em momento cúmplice. E já soma mais de 1 milhão de visualizações
Há 17 min
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Há 18 min
«Odiada» e «manipulada»: Lídia corta relações em definitivo com Dylan, mas antes faz duras acusações
Há 2h e 25min
Ruben Silvestre visita local do desaparecimento de Maycon Douglas e faz comunicado emocionante: «Tirei as minhas conclusões…»
Hoje às 00:00
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro
Ontem às 22:03
Afonso Leitão desespera pelo amigo Maycon: «Sei que há momentos em que desaparecer parece a única maneira de sobreviver…»
Ontem às 19:22
Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um
Ontem às 18:42
Mais Vistos
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
1 jan, 01:02
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio
22 dez 2025, 00:24
Notícias
Há um novo vídeo viral de Fábio e Liliana em momento cúmplice. E já soma mais de 1 milhão de visualizações
Há 17 min
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Há 18 min
«Odiada» e «manipulada»: Lídia corta relações em definitivo com Dylan, mas antes faz duras acusações
Há 2h e 25min
EXCLUSIVOS
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora
23 dez 2025, 21:31
FORA DA CASA
Há um novo vídeo viral de Fábio e Liliana em momento cúmplice. E já soma mais de 1 milhão de visualizações
Há 17 min
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Há 18 min
«Odiada» e «manipulada»: Lídia corta relações em definitivo com Dylan, mas antes faz duras acusações
Há 2h e 25min
TVI Reality
Outros Sites
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!
1 jan, 23:01
selfie