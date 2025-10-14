Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

O concorrente do Secret Story 8 viveu um momento de tensão nas redes sociais e decidiu contar tudo aos seguidores. Depois de um acesso indevido à sua conta, Maycon Douglas abriu o coração e deixou uma mensagem de tranquilidade e gratidão.

Maycon Douglas recorreu à sua página de Instagram para contar aos seguidores que passou por um momento delicado nas redes sociais.

O concorrente do Secret Story 8 revelou ter sido vítima de um acesso indevido à sua conta, o que lhe causou a perda de mensagens, contactos e até algumas oportunidades profissionais: «Infelizmente, houve um acesso indevido à minha conta por um período que ainda não consegui determinar. Durante esse tempo, algumas oportunidades de parceria foram apagadas, mensagens de pessoas queridas se perderam e também houve a remoção de alguns seguidores, entre outras coisas que ainda estou a decifrar. Felizmente, o problema já foi resolvido. Caso algo tenha sido enviado ou se precisarem de falar comigo, podem entrar em contacto por DM ou mail. Agradeço pela compreensão e carinho de sempre. Tenham uma ótima semana, família!», escreveu Maycon.

Apesar do susto, o concorrente garantiu que a situação já está normalizada e aproveitou para agradecer o apoio e a compreensão de todos os que o acompanham.