Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

18:14
Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante - Big Brother
03:41

18:06
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã - Big Brother
03:42

18:02
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex - Big Brother
00:42

17:45
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?» - Big Brother
08:40

17:37
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque - Big Brother
09:23

17:19
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia - Big Brother
02:57

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece - Big Brother

17:12
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas - Big Brother
03:05

17:04
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha» - Big Brother
04:54

16:59
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa - Big Brother

16:06
Depois das lágrimas de Liliana, Fábio mostra-se de rastos - Big Brother
03:21

16:01
Liliana em lágrimas por causa da família: «Estou a errar em muita coisa» - Big Brother
03:37

15:56
Liliana desata num pranto: «Eu não estou a conseguir lidar com isto aqui» - Big Brother
03:44

15:43
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?» - Big Brother
01:44

15:35
Liliana mostra-se aflita com hipótese de Vera e Fábio serem um ex-casal - Big Brother
01:06

15:34
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado - Big Brother
02:06

15:30
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos - Big Brother
01:42

15:30
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos - Big Brother
05:17

15:22
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...» - Big Brother
06:55

15:15
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana - Big Brother
08:26

15:09
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação - Big Brother

15:07
Vera abre o coração a Liliana sobre Inês: «Na verdade ela está mais afastada de nós» - Big Brother
04:26

15:05
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento - Big Brother
05:02

15:04
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…» - Big Brother
04:36

14:42
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica - Big Brother
02:26

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

  • Secret Story
  • Hoje às 12:57
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu - Big Brother
O concorrente do Secret Story 8 viveu um momento de tensão nas redes sociais e decidiu contar tudo aos seguidores. Depois de um acesso indevido à sua conta, Maycon Douglas abriu o coração e deixou uma mensagem de tranquilidade e gratidão.

Maycon Douglas recorreu à sua página de Instagram para contar aos seguidores que passou por um momento delicado nas redes sociais.

O concorrente do Secret Story 8 revelou ter sido vítima de um acesso indevido à sua conta, o que lhe causou a perda de mensagens, contactos e até algumas oportunidades profissionais: «Infelizmente, houve um acesso indevido à minha conta por um período que ainda não consegui determinar. Durante esse tempo, algumas oportunidades de parceria foram apagadas, mensagens de pessoas queridas se perderam e também houve a remoção de alguns seguidores, entre outras coisas que ainda estou a decifrar. Felizmente, o problema já foi resolvido. Caso algo tenha sido enviado ou se precisarem de falar comigo, podem entrar em contacto por DM ou mail. Agradeço pela compreensão e carinho de sempre. Tenham uma ótima semana, família!», escreveu Maycon.

Apesar do susto, o concorrente garantiu que a situação já está normalizada e aproveitou para agradecer o apoio e a compreensão de todos os que o acompanham.

Temas: Maycon Douglas

