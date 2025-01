Menos de 5 anos após BB2020 e a viver fase difícil, Diogo Reffóios Cunha está muito diferente! Veja o antes e depois

Diogo Reffóios Cunha está muito diferente e as fotografias são a prova disso.

Diogo Reffóios Cunha, ex-concorrente do Big Brother 2020, esteve esta quinta-feira no programa Goucha e mostrou-se muito diferente do que o público estava habituado a ver.

Passaram-se menos de cinco anos da sua participação no reality-show português, onde ficou em segundo lugar (Soraia Moreira foi a grande vencedora), mas as diferenças físicas de Diogo são evidentes.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois do ex-concorrente do Big Brother 2020.

Diogo atravessa fase difícil

Mas não é só fisicamente que Diogo Reffóios Cunha mudou. A sua vida também deu uma grande volta e para pior...

No Goucha, o ex-concorrente abriu o coração sobre as dificuldades financeiras que tem enfrentado após a sua passagem pelo Big Brother. Diogo revelou como tem tentado reerguer-se e quais os desafios que ainda enfrenta.

Após a fama momentânea no Big Brother, Diogo Reffóios teve de lidar com uma dura realidade. Sem trabalho fixo e com a conta bancária a zero, confessou que já foi forçado a recorrer à casa dos pais quando as dificuldades financeiras se agravaram.

Apesar disso, encontrou um refúgio no Porto, onde aluga um quarto e tenta renovar-se: «Estou a tentar refazer a minha vida», declarou emocionado.

O ex-concorrente admitiu que ainda luta contra a instabilidade financeira e contra pensamentos depressivos, uma condição que se agravou nos últimos tempos: «Estou muito deprimido, triste e com muito pouco dinheiro para viver».

A realidade dura que enfrenta levou-o a questionar o rumo da sua vida, admitiu que chegou a ponderar o termo à sua existência: «É a solução mental, mas nunca tive coragem».

Projetos digitais e a tentativa de recomeço

Mesmo sem o retorno financeiro esperado, Diogo Cunha não desistiu dos seus projetos. Atualmente, dedica-se ao projeto Psicologo.pt, uma plataforma digital voltada para a saúde mental, e continua a investir na sua carreira digital, embora ainda não tenha alcançado os resultados desejados: «Estou a tentar construir algo, mas a conta continua a zeros», confessou.

Apesar de ter participado no Big Brother, Diogo reconhece que não conseguiu aproveitar as oportunidades da forma como esperava. Com o sonho de ser ator, sente que não teve as oportunidades que imaginava e, mais do que uma carreira, enfrenta uma luta interna constante contra a depressão: «Já pensei em desistir (...)»

Apesar de tudo, Diogo continua a acreditar que pode mudar o rumo da sua vida. Determinado a não sucumbir às dificuldades, afirmou que está a procurar novos projetos e que voltaria a participar em outro reality show se surgisse a oportunidade. Com muito por reconstruir, Diogo Reffóios Cunha continua a trabalhar para dar a volta à sua situação e encontrar estabilidade.