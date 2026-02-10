Moreno e tatuado: Conheça o homem que roubou o coração a Joana Diniz

Joana Diniz poderá estar a viver um novo romance com Pedro Pratas, segundo pistas nas redes sociais.

Joana Diniz, conhecida por participações em reality shows como Casa dos Segredos e Desafio Final, poderá ter encontrado um novo amor em Pedro Pratas. O romance começou a ser especulado este mês, quando Pedro partilhou um story nas redes sociais onde surge uma mão identificada como sendo de Joana, graças a tatuagens e outros detalhes visíveis na fotografia.

Pouco se sabe sobre Pedro Pratas para além do que foi partilhado online, e ainda não houve confirmação oficial da ex-concorrente sobre a relação. Até ao momento, tudo indica que o casal prefere manter a vida privada longe dos holofotes, deixando os fãs à espera de mais pistas.