Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos

Pedro, 26 anos, natural de Lousada, é um dos concorrentes da décima edição do Secret Story. Recém-formado em Turismo, já passou por experiências profissionais diversas, incluindo trabalho como segurança, até perceber que queria seguir outro caminho.

A sua infância e adolescência foram desafiantes, mas estas vivências moldaram a sua resiliência e determinação. Alegre e brincalhão, Pedro assume que as suas piadas podem, por vezes, irritar os colegas, mas entra no jogo com um objetivo claro: provar o seu valor e fazer a diferença.

O seu segredo já foi revelado: “Mudei de sexo”, acrescentando uma dimensão pessoal intensa à sua participação no reality show, que promete gerar momentos de destaque na casa.

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

João desvendou o segredo de Pedro - «Mudei de sexo» - e no pós-gala o concorrente teve a oportunidade de explicar aos colegas a sua história, num testemunho duro e impressionante, que os deixou em lágrimas.

«Foi graças a este programa e a um concorrente desta casa que eu estou aqui hoje, porque pensei em suicidar-me e era uma coisa que eu ia fazer. Mas na Casa 4, o Lourenço Odin assumiu perante Portugal que era transsexual e foi aí que eu descobri. Foi graças a ele que eu não desisti e resolvi continuar a minha vida e lutar pelo que eu queria», confessou.

Pedro continuou: «Sofria de bullying desde sempre por ser diferente. Não tinha ninguém para brincar comigo (…) ou eu levava uma bola, ou se fosse jogar com eles, eles batiam-me na barriga, ou em qualquer parte para me aleijar, para que eu não jogasse».

«Cheguei a dar coisas às pessoas para ter amizade com eles, desde telemóveis, dinheiro, imensa coisa, porque eu não tinha amigos, sentia-me super sozinho, então acabei por comprar os meus amigos, porque não havia outra forma», confessou, perante o olhar emocionado dos colegas.