Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Veja as imagens de um momento marcante da gala deste domingo.

A penúltima gala do Secret Story 10, este domingo, ficou marcada por um momento protagonizado por Eva.

Durante as nomeações no confessionário, em que cada concorrente tinha de salvar dois colegas, Eva mostrou-se hesitante e acabou por salvar Sara e Ana, deixando de fora Tiago, de quem é mais próxima.

Já na sala, Eva percebeu o erro e ficou visivelmente abalada. À beira das lágrimas, desabafou: «Ó Cristina, eu fiz asneira lá dentro», admitindo que queria ter salvo Tiago, mas que se baralhou no momento da decisão.

De imediato, Eva correu para o colega, abraçou-o e pediu desculpa. O gesto emocionou o público em estúdio, que reagiu com uma forte ovação, aplaudindo a sua sinceridade após o engano.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do momento de que todos falam.