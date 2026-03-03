Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Quando entrou no Secret Story 10, foi comparado a um «galã de novelas turcas» e, nas redes sociais, as fotografias que partilha em trajes reduzidos fazem furor.

Hélder Flávio Pinto é um dos concorrentes do Secret Story 10 e, dentro e fora da casa mais vigiada do País, tem feito furor entre o público feminino.

O osteopata chama à atenção pelo seu físico e pela sua beleza invejável e, nas redes sociais, são várias as fotografias ousadas em que exibe o corpo escultural de que é dono.

Aliás, quando entrou na Casa dos Segredos, no passado dia 22 de fevereiro, o nortenho foi até comparado a um galã de novelas turcas, conhecidos por serem bastante atraentes.

No Instagram, Hélder conta com quase 30 mil seguidores e as suas publicações somam rasgados elogios à sua beleza.