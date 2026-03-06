Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Conheça a bonita história de amor de Diogo e Eva fora do Secret Story - Casa dos Segredos 10.

Diogo e Eva entraram no Secret Story - Casa dos Segredos 10 como casal, mas têm de fingir que não se conhecem. Os dois escondem segredos relacionados («A minha namorada está na casa» e «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa») e, até ao momento, têm conseguido enganar os colegas.

Se lá dentro evitam a presença um do outro, cá fora a história é bem diferente. Juntos há cinco anos, Diogo e Eva mantêm uma relação cúmplice onde o amor reina, tal como comprovam as fotos românticas que ambos partilham nas redes sociais.