Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Veja o look estrondoso de Cristina ferreira na gala de estreia do Secret Story.

Na gala de estreia do Secret Story 10, Cristina Ferreira destacou-se com um look marcado pela elegância minimalista e sofisticação intemporal.

A apresentadora apostou num vestido comprido branco, de linhas simples e corte estruturado, que valorizou a silhueta com discrição e modernidade.

A gola subida e as mangas curtas reforçaram a estética clean, enquanto a abertura subtil nas costas acrescentou um toque de sensualidade equilibrada.

Os acessórios foram escolhidos com contenção, mas impacto: um bracelete dourado largo trouxe contraste ao visual monocromático e as sandálias em tom metalizado completaram o conjunto com harmonia. O cabelo apanhado e a maquilhagem luminosa reforçaram a imagem sofisticada.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do look estrondoso de Cristina Ferreira.