Nada será como antes: Estes são os concorrentes do Secret Story - Desafio Final

Estes são todos os concorrentes do Secret Story - Desafio Final. Recorde-os um a um. E há reencontros que vão dar que falar.

Pouco tempo após o fim do Secret Story 10, um novo reality show estreia. A estreia do Secret Story - Desafio Final, vai fazer história e mexer com as emoções dos portugueses. Uma edição especial do Secret Story que promete elevar a tensão dentro da casa mais vigiada do País.

Depois de várias temporadas marcantes, este novo formato junta alguns dos concorrentes mais impactantes das últimas três edições. Com rostos que não passaram despercebidos e que agora regressam com contas por ajustar, estratégias afinadas e muito ainda por revelar.

A grande diferença? Aqui, ninguém entra inocente. Todos conhecem o jogo, todos já sentiram a pressão e todos sabem até onde estão dispostos a ir.

Há reencontros aguardados e possíveis confrontos.

Percorra a galeria e descubra quem são os concorrentes que regressam para esta edição especial do Secret Story - Desafio Final

Pedro Jorge, 28 anos, Covilhã

Pedro Jorge foi o vencedor do Secret Story 9 e conquistou o maior prémio dado num reality em Portugal, 250 mil euros.

A sua participação no programa foi marcada pela relação com Marisa e pelo segredo que guardava “a mãe dos meus filhos está na casa”.

Depois da sua participação, o Pedro voltou à gestão da loja que possui em conjunto com a Marisa

No Desafio Final, o Pedro confessa não ter medo do cancelamento e promete que vem decidido a vencer o Desafio Final, pois melhor que uma vitória, só duas.

Leandro, 31 anos, Vila Nova de Gaia

Leandro é chef de cozinha e apaixonado por pastelaria. Ao longo do seu percurso profissional, já serviu celebridades nacionais e internacionais.

Confiante, extrovertido e desbocado, garante que gosta de testar os outros e de impor respeito na sua cozinha.

Das suas origens , trouxe o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Define-se como uma “cebola”, com muitas camadas.

No Secret Story 9, prometeu ser uma verdadeira dor de cabeça para os colegas e cumpriu. Foi expulso a poucos dias do fim e regressa agora com o objetivo de vencer o Desafio Final.

Leomarte, 27 anos, Luanda.



Leomarte foi um dos protagonistas do Secret Story 8.

Afirma não ter apenas uma profissão, mas várias: apresentador de televisão, comentador social, empresário de moda, ator e influencer.

Garante ser focado e determinado, acreditando que consegue alcançar tudo o que quer.

A sua participação no Secret Story 8 ficou marcada pela extravagância e pela rivalidade com vários concorrentes.

Depois do programa, continuou ligado ao universo do entretenimento e às redes sociais, onde partilha o seu dia a dia com os seguidores.

Para o Desafio Final, promete regressar com ainda mais garra e “sangue nos olhos”.

Daniela, 29 anos, Loures

A Daniela é influencer, com mais de 52 mil seguidores no Instagram e 92 mil no TikTok. Sonha em ser empresária e até já lançou uma coleção de biquínis. Começou a trabalhar aos 16 anos para conseguir a sua independência e vive sozinha desde os 21. Garante que é dona da sua vida e que tudo o que tem é fruto de muito trabalho.

Foi expulsa do Secret Story 8 após 4 semanas e aproveitou o mediatismo para aumentar a sua presença nas redes.

No Desafio final promete ser transparente com o público e garante que não se vai deixar inferiorizar pelos seus adversários.

Sara,26 anos, Sintra

Esteticista de profissão, Sara apresenta-se sempre com imagem irrepreensível e postura confiante. Vive com o filho e com a mãe. É vaidosa e muito organizada. Praticou ballet durante 11 anos e habituou-se a lutar sempre pelo primeiro lugar em todas as competições que entrou. Há quem a ache arrogante, mas Sara define-se como direta e sem papas na língua. Foi uma das finalistas do Secret Story 10 e a sua presença não deixou ninguém indiferente, tendo sido protagonista do primeiro ao último dia. No Desafio final, garante que não será diferente: Vem para ganhar e deixar a sua marca.

Luzia, 33 anos, Ovar

Contabilista de profissão, Luzia é comunicativa, intensa e sem filtros. Garante que não há ninguém que a supere em energia, determinação e conteúdo.

Entrou no Secret Story 10 pela vontade do público - “32 411 pessoas permitiram a minha entrada na casa” - foi o seu segredo. Ficou conhecida como “Luzia Bomba”, após imitar na perfeição o artista King África.

Saiu após seis semanas na casa e promete, no Desafio Final, regressar com a mesma frontalidade, energia e atitude que a caracterizam.

João Ricardo, 35 anos, Lisboa

João Ricardo é empresário e, atualmente, Diretor-Geral de uma empresa de merchandising que fundou em sociedade com o irmão.

Define-se como impaciente, brincalhão e admite que pode ser um verdadeiro “pica-miolos”. Participar no Secret Story 8 foi, para si, um sonho concretizado.

Após a sua passagem pelo reality show, manteve-se ligado ao universo televisivo, integrando o leque de comentadores da TVI, onde analisa as dinâmicas dos programas com o mesmo estilo frontal que o caracterizou enquanto concorrente.

Para o Desafio Final, garante que entra fiel a si próprio, com o objetivo de viver o jogo semana a semana , até à final.

Ariana, 24 anos, Baião

Formada em Hotelaria, trabalhou como empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo. É uma pessoa expressiva, divertida e conhecida pela sua energia positiva.

Entrou na casa do Secret Story 10, tornando-a uma das figuras mais polémicas de um reality show em Portugal.

Mantém uma visão leve e intensa da vida, guiada pelo seu lema: aproveitar cada dia ao máximo e viver sem reservas - uma postura que espera conseguir manter agora no Desafio Final.

Diogo Afonso, 26 anos, Funchal

Diogo cresceu na Madeira, mas vive atualmente no Porto, onde trabalha como programador.

Considera-se um verdadeiro estratega: é teimoso, organizado e focado. Ainda assim, admite ser impaciente e reconhece que, quando perde o controlo das situações, tem um pavio curto.

Entrou no Secret Story 8 com o segredo “A minha família ganhou o Euromilhões”, mas teve uma passagem breve pela casa, assumindo que acabou por ser “planta”.

Entra no Desafio Final mais maduro e com outra postura: deixar de ser planta para ser “jardineiro”.

Juliana, 28 anos, Vila Nova de Santo André

Trabalha num restaurante, mas tem como objetivo estudar Psicologia.

Confessa que, quando a conhecem, é frequentemente subestimada, mas garante que, quando se revolta, transforma-se numa verdadeira guerreira e não deixa nada por dizer.

No Secret Story 8, escondeu o segredo “Fui obrigada a sair do meu país”, mas a sua participação ficou também marcada pela missão de sonambulismo, uma das mais polémicas de todas as edições.

No Desafio Final, entra determinada a afirmar-se como uma concorrente completa e a enfrentar todos os adversários, mas também a divertir quem assiste ao programa.

Afonso, 25 anos, Alcochete

Foi paraquedista do exército. Em 2022, foi para uma missão em África durante 7 meses e, por isso, sabe o que é viver no limite.

No Secret Story 8, iniciou uma relação com Jéssica, que terminou três meses após o fim do programa. Participou também no Desafio Final 7 e no Big Brother Verão, onde conquistou o 4.º lugar, tendo sido um dos protagonistas durante toda a edição.

Fora da casa, iniciou uma relação com a concorrente Catarina Miranda, com quem vive atualmente.

Assume que a competição está presente em tudo na sua vida. Encara o Desafio Final como mais uma oportunidade para crescer e se testar, esperando desta vez, sair vencedor.

Ana, 26 anos, Penafiel

A Ana é esteticista e sempre teve o sonho de ser concorrente. Realizou-o ao entrar no Secret Story 9 onde quase chegou à final.

Independente e segura de si, admite que ainda não encontrou a pessoa certa, mas revela uma queda especial por homens altos, morenos e tatuados. Dona de várias manias, adora ordem e organização, mas não dispensa rir de si própria.

A sua participação no reality foi marcada pela sua frontalidade e agora, no Desafio Final , promete ser ainda mais jogadora e estratega.

Flávia, 26 anos, Guimarães.

É cantora, conhecida artisticamente como Nufla, tem vindo a consolidar o seu percurso desde 2019, usando a música como forma de contar a sua história.

Deu-se a conhecer ao grande público no Secret Story 8 e define-se como confiante e leal. Não tolera desrespeito e orgulha-se da imagem que projeta.

Nos reality shows em que participou, marcou pela diferença e promete voltar a fazê-lo. Regressa ao Desafio Final com o humor e a frontalidade que a distinguem, depois de ter protagonizado momentos e expressões que ainda hoje o público não esquece.

Diana Dora, 32 anos, Vila Nova de Gaia

Picheleira, adora o que faz e orgulha-se de conquistar o seu lugar numa profissão maioritariamente masculina. Afirma que tem sempre as palavras certas na hora certa.

Divorciada, Diana é uma mãe dedicada e o maior desafio vão ser as saudades. Vive atualmente uma relação feliz e estável.

Apesar de se considerar uma mulher genuína e frontal, arrepende-se de não ter mostrado mais de si no Secret Story 10. Desta vez, promete opinar mais e garante que vão conhecer a verdadeira Diana Dora.

Bruno Simão, 40 anos, Lisboa

Bruno Simão é ex-futebolista e foi um dos concorrentes que não passou despercebido no Secret Story 9.

Iniciou a sua carreira no Benfica e passou por vários clubes europeus.

Pai de três filhas, tem uma história de vida marcada por momentos desafiantes, incluindo um acidente de mota que o deixou em coma durante três dias.

No Secret Story 9, destacou-se como um concorrente genuíno e competitivo.

Para o Desafio Final, promete regressar com o mesmo espírito, mas com mais autocontrolo.

Marisa Susana, 43 anos, Alemanha.

Trabalha como wedding planner, organizando casamentos de estrangeiros nas praias do sul de Portugal. Determinada, afirma que dá sempre tudo, embora sinta que nem sempre recebe na mesma medida.

Vaidosa e excêntrica, nunca passou despercebida no Secret Story 9, seja pelos desfiles com vestidos de noiva, seja pelo seu hábito de comer gelo picado.

Fora da casa, está focada no crescimento do seu projeto na área dos casamentos.

No Desafio Final garante que entra com outra postura: menos presa a amizades e focada em levar o prémio para casa.