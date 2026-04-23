Namora com um jogador de futebol e viaja pelos quatro cantos do mundo. Veja as imagens inéditas de Jéssica Jeremias

Jéssica Jeremias mostra nas redes sociais uma vida de luxo e viagens de sonho ao lado da família e de Wilson Manafá, jogador com quem mantém uma relação de longa data.

Jéssica Jeremias não esconde a vida de luxo que tem. No Instagram da concorrente, são inúmeras as fotografias de viagens de sonho junto da família e do namorado, o jogador Wilson Manafá.

A "rainha dos segredos" do Secret Story 10 nunca escondeu o amor e a admiração pelo companheiro, que atualmente joga futebol na China. A relação dura há cerca de 8 anos e a concorrente faz viagens por todo o mundo junto com a família.

No Instagram de Jéssica estão imagens que são um autêntico sonho! Do Brasil a Sardenha, do sol tórrido à neve gelada. A vida de Jéssica é um autêntico luxo.