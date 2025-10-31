«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Veja as imagens que marcaram a tarde desta quinta-feira.

Fábio e Liliana atravessam uma crise na relação, numa altura em que as dúvidas do concorrente o levaram a pôr um ponto final naquilo que tinha com a amiga especial dentro do Secret Story 9.

Fábio mostrou-se incomodado com a proximidade de Liliana e Pedro durante o almoço a dois que tiveram, não gostando que tivessem dançado.

O concorrente tomou por isso a decisão de terminar tudo, ainda que no fim da noite os dois já se mostrassem bastante próximos novamente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens deste momento marcante.