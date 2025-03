Não vai acreditar: Esta filha de ex-concorrente dá cartas no papel de influencer e soma elogios

A adolescente tem encantado tudo e todos com os vídeos que partilha.

Maiara Filipa tem apenas 13 anos mas já conquistou o mundo digital ao dar cartas como influencer. A filha mais velha da ex-concorrente, Sónia Jesus, encanta com os posts que faz nas redes sociais.

Na sua página de Instagram, são vários os vídeos que Maiara Filipa partilha com conselhos de vida que surpreendem os internautas: «Mais maturidade que muitos adultos», lê-se num dos comentários.

A adolescente soma também elogios com as declarações de amor que faz à família - mãe, pai e irmãos - com os seguidores a valorizarem a educação de Maiara Filipa.

Recorde-se que Maiara é a filha mais velha de Sónia Jesus e Vítor Soares. O casal tem mais dois filhos: Maísa de 9 anos e Fabian de dois.

