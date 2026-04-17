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Nas bocas do mundo: Irmã de Georgina Rodriguez vence Reality Show em Espanha

Nas bocas do mundo: Irmã de Georgina Rodriguez vence Reality Show em Espanha - Big Brother
Irmã de Georgina Rodriguez fica nas bocas do mundo após vencer um Reality Show.

O nome Rodríguez voltou a estar em destaque, mas desta vez o protagonismo é todo de Ivana. A irmã de Georgina Rodríguez venceu o programa culinário espanhol Top Chef: Dulces y Famosos e surpreendeu a todos ao doar na íntegra o prémio de 100 mil euros à ONG Associação el Ángel de Javi.

Mas a vitória ficou ainda mais especial com o apoio da irmã. Na véspera da final, Georgina Rodríguez deixou uma mensagem pública de incentivo à concorrente que tocou os seguidores de ambas: "Estás na final, deste tudo de ti. Ver-te aí deixa-nos incrivelmente orgulhosos. Estamos muito orgulhosos de ti. Mal posso esperar para te ver brilhar, para te ver a encantar-me com todos os teus bolos e doces e o teu novo talento. Mal posso esperar para te ver em breve e aproveitar este novo capítulo", confessou a noiva de Cristiano Ronaldo.

Já após a conquista do título, Ivana não escondeu a emoção e fez questão de afirmar a sua própria identidade para além das ligações familiares que a tornaram conhecida do grande público: "Nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar que 2026 me daria este presente. Sou irmã da Georgina e cunhada do Cristiano, mas também sou a Ivana Rodríguez e estou muito feliz que todos tenham tido a oportunidade de me conhecer", confessou ainda a jovem.

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