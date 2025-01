Nas Maldivas, Cristina Ferreira encontrou alguém muito especial e que lhe fez diferença: «Deixa-me orgulhosa a sua...»

Depois da viagem de sonho à Índia, Cristina Ferreira e João Monteiro passaram pelas paradisíacas Maldivas e encontraram alguém especial.

Recentemente fez uma partilha única de alguns dos lugares por onde passou e mencionou alguém muito especial. Alguém que conheceu e que a marcou muito.

«E agora o sossego. As Maldivas são um sítio de paz. Assim que chegámos fomos recebidos pela Florência, uma portuguesa que saiu há 25 anos do país e que é hoje a directora de toda a área de bem estar do @joalibeing . É de uma doçura incrível , transmontana, e deixa-me orgulhosa a sua posição de destaque. O spa é dos mais bonitos que já vi e todo o hotel é virado para um estilo de vida saudável e de longevidade. Comecei 2025 com essa vontade de cuidar ainda mais de mim e da minha saúde, física e mental. Vêm aí dias muito intensos de trabalho, na TVI, no #eusougira, e estou a ganhar balanço para tudo. segunda feira está nas bancas a última revista CRISTINA. Uma edição especial, para guardar, de celebração destes 10 anos. Amanhã mostro a capa, um projecto de amor.»