Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Leandro surpreende com falsa desistência e regressa à Casa dos Segredos em clima de emoção e tensão.

Leandro surpreendeu tudo e todos ao revelar a sua intenção de desistir e abandonar a Casa dos Segredos. A decisão, anunciada na tarde de quinta-feira, 16 de outubro, apanhou os colegas de surpresa e deixou o ambiente carregado de emoção. Entre lágrimas, o concorrente despediu-se e atravessou a porta de saída, num momento que parecia marcar o fim da sua participação.

O que os colegas não sabiam era que tudo não passava de uma missão secreta. A saída fazia parte de uma prova cuidadosamente preparada pela produção, destinada a testar as reações dos restantes concorrentes. E as reações não podiam ter sido mais intensas: alguns ficaram em choque, outros emocionaram-se e muitos confessaram que “a casa ficaria mais pobre” sem a presença de Leandro.

Horas depois, no Extra, veio a grande reviravolta: Leandro regressou à casa, deixando todos boquiabertos. O reencontro foi marcado por abraços, risos e lágrimas, mas nem todos mostraram o mesmo entusiasmo. Alguns concorrentes mantiveram-se afastados, revelando desconforto com o regresso inesperado e abrindo espaço para novas tensões dentro da casa.