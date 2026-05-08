Ninguém esperava. Leoamarte desiste do Secret Story - Desafio Final e estas são as reações

Clima de choque e emoção no Secret Story - Desafio Final: a saída inesperada de Leomarte deixou os colegas em lágrimas e lançou novas polémicas dentro da casa.

Leomarte abandonou o Secret Story - Desafio Final após uma discussão intensa com Afonso, dizendo estar cansado da convivência na casa e emocionalmente desgastado.

A saída apanhou os colegas de surpresa e gerou forte impacto emocional: Flávia, Sara e João Ricardo, e Bruno ficaram em lágrimas. Também Luzia e Ariana tentaram demovê-lo da decisão mas não foi suficiente.

No confessionário com Cristina Ferreira, Leomarte explicou que já não conseguia continuar na casa e que se sentia profundamente desgastado com alguns colegas.