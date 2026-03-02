Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

11:32
«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa - Big Brother
01:29

«Está a ser falso comigo»: Ricardo João "atira-se" a Hugo e gera discórdia na casa

11:32
Hugo declara-se a Pedro: «És um exemplo, quem me dera ter a tua coragem. Ganhaste um fã» - Big Brother
01:29

Hugo declara-se a Pedro: «És um exemplo, quem me dera ter a tua coragem. Ganhaste um fã»

11:27
A ferver. Luzia lança farpa a Sara e o clima azeda: «Queres ir já para casa?» - Big Brother
02:12

A ferver. Luzia lança farpa a Sara e o clima azeda: «Queres ir já para casa?»

11:23
Luzia e Sara em nova picardia: «Isto está mais do que batido e eu não me identifico!» - Big Brother
02:18

Luzia e Sara em nova picardia: «Isto está mais do que batido e eu não me identifico!»

11:23
Norberto faz elogios em tom de aviso a Sara: «Está a jogar de forma perigosa» - Big Brother
02:18

Norberto faz elogios em tom de aviso a Sara: «Está a jogar de forma perigosa»

11:17
Norberto usa Diana Dora? A revelação que deixou todos de boca aberta - Big Brother
01:16

Norberto usa Diana Dora? A revelação que deixou todos de boca aberta

11:16
No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido - Big Brother

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

11:16
Ariana faz escolha polémica durante dinâmica: «Senta-te ao lado de quem não suportas. - Big Brother
01:40

Ariana faz escolha polémica durante dinâmica: «Senta-te ao lado de quem não suportas.

10:59
Hugo perto do segredo de Liliana: «Ele saiu e ela atirou-se para o chão, chorou imenso...» - Big Brother
01:13

Hugo perto do segredo de Liliana: «Ele saiu e ela atirou-se para o chão, chorou imenso...»

10:42
Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial - Big Brother
02:01

Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial

10:21
Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada - Big Brother
01:09

Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada

10:15
Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar - Big Brother
01:02

Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar

09:53
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz - Big Brother

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

09:40
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir - Big Brother

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

02:40
Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista» - Big Brother
01:34

Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista»

02:27
Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos - Big Brother
01:23

Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos

02:15
Sara expõe investida de concorrente inesperado: «Ele disse-me que tinha lugar na cama dele...» - Big Brother
01:03

Sara expõe investida de concorrente inesperado: «Ele disse-me que tinha lugar na cama dele...»

02:01
Liliana indignada com a saída de Ricky: «Estou mesmo chocada» - Big Brother
02:30

Liliana indignada com a saída de Ricky: «Estou mesmo chocada»

01:55
Concorrentes rendidos a testemunho de Pedro: «Obrigada por partilhares isto. És um homem com H grande» - Big Brother
03:19

Concorrentes rendidos a testemunho de Pedro: «Obrigada por partilhares isto. És um homem com H grande»

01:50
Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós» - Big Brother
03:19

Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós»

01:46
Pedro fala abertamente sobre a mudança de sexo e concorrentes acabam a chorar copiosamente - Big Brother
04:23

Pedro fala abertamente sobre a mudança de sexo e concorrentes acabam a chorar copiosamente

01:45
Pedro arrepia com confissão: «É graças a este programa e a um concorrente que eu ainda estou aqui» - Big Brother
04:23

Pedro arrepia com confissão: «É graças a este programa e a um concorrente que eu ainda estou aqui»

01:42
Pedro faz relato impressionante sobre a mudança de sexo - Big Brother
04:23

Pedro faz relato impressionante sobre a mudança de sexo

01:40
Sara implacável com Tiago: «Eu disse que ele se ia revelar. O tom foi bastante agressivo» - Big Brother
04:09

Sara implacável com Tiago: «Eu disse que ele se ia revelar. O tom foi bastante agressivo»

01:34
Furiosa, Ariana revira os olhos a Tiago e não poupa: «Tens de me explicar os teus conceitos!» - Big Brother
03:45

Furiosa, Ariana revira os olhos a Tiago e não poupa: «Tens de me explicar os teus conceitos!»

Acompanhe ao minuto

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido

No chão, completamente desolada: As imagens marcantes da reação de Liliana à expulsão do marido - Big Brother
Um momento de grande emoção, que marcou a gala deste domingo do Secret Story 10.

A expulsão de Ricky do Secret Story 10 ficou marcada por um momento de grande emoção dentro da casa, sobretudo pela reação intensa de Liliana, que não conseguiu conter as lágrimas após a saída do marido.

Assim que percebeu que ele não regressava à Casa, Liliana acabou por ceder à emoção. Visivelmente em choque, a concorrente caiu no chão, lavada em lágrimas, enquanto os colegas tentavam confortá-la perante o momento difícil que estava a viver.

A despedida do casal revelou-se particularmente emotiva, com abraços prolongados e palavras de apoio antes da saída definitiva de Ricky. Depois da porta se fechar, Liliana mostrou-se inconsolável. 

As imagens rapidamente se tornaram um dos momentos mais marcantes da noite, mostrando a forte ligação entre os dois concorrentes e o impacto emocional que a expulsão teve no ambiente da casa.

Nas redes sociais, a reação de Liliana gerou uma onda de comentários dos espectadores, divididos entre a tristeza pela separação do casal e a curiosidade sobre a forma como a concorrente irá agora adaptar-se ao jogo sozinha.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Com a saída de Ricky, abre-se uma nova fase para Liliana no reality show, que terá agora de reencontrar forças para continuar em competição sem o principal apoio emocional dentro da casa.

Temas: Liliana Ricky Expulsão

Mais Fotos

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Há 1h e 49min
Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Ontem às 21:56
Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

26 fev, 12:47
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

26 fev, 11:24
Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

Francisco Monteiro mostra-se radiante fora do país e há detalhes que não passam despercebidos: Veja as fotografias

25 fev, 19:00
Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

Lourenço Ódin marcou o Secret Story 4 com o segredo mais chocante de sempre. Veja como está agora

24 fev, 17:44
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
07:01

Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

Hoje às 00:12
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro

Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:03
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Há 1h e 49min
Ver Mais

Notícias

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 2h e 2min
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Hoje às 00:12
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Ontem às 23:51
João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

João quebra o silêncio sobre Catarina e faz revelações inéditas: «Há muita coisa que não bate certo»

Ontem às 22:45
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 20:07
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Ontem às 19:56
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
10:28

Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 19:35
Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois
10:49

Inédito! Diogo Alexandre e Leomarte anunciam plano inesperado a dois

Ontem às 19:32
Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado

Ontem às 19:09
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Há 15 min
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Há 1h e 14min
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Há 3h e 32min
Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Ontem às 20:42
"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

Ontem às 12:48
Ver Mais Outros Sites