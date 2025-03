Noiva de Marco Costa passa por mudança corporal impressionante. Veja o antes e depois

Veja a impressionante mudança corporal de Carolina Pinto e surpreenda-se.

Carolina Pinto de 32 anos, noiva do ex-concorrente, Marco Costa, recorreu às redes sociais para mostrar a impressionante mudança corporal que sofreu após um processo de perda de peso.

No Instagram, a influencer mostrou o antes e depois e deixou uma mensagem motivacional a quem está a passar pelo mesmo: «Quando achares que é impossível por favor lembra-te de mim», escreveu.



«Somos a mesma pessoa, com mais disposição , com mais força , com um sono melhor, com menos stress, com mais saúde e mais confiante», acrescentou Carolina Pinto.

A noiva de Marco Costa rematou: «Os resultados vão muito mais além da estética. “O corpo alcança aquilo que a mente acredita! “ Alguém me disse isto, e é verdade».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja no fim este impressionante antes e depois de Carolina Pinto.

Veja também: Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras