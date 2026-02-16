Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

Depois de conquistarem Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês Gama voltaram a fazer as malas e revelaram um novo destino da viagem pelos Estados Unidos. O casal da Casa dos Segredos 9 escolheu uma das cidades mais icónicas do mundo para celebrar o amor.

Depois de uma passagem marcante por Las Vegas e Los Angeles, Dylan Fonte e Inês Gama continuam a aproveitar cada momento da aventura nos Estados Unidos da América.

Neste sábado, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, o casal do Secret Story - Casa dos Segredos 9 revelou que o novo destino da viagem é Nova Iorque. Num vídeo partilhado nas redes sociais, os dois surgem visivelmente felizes e apaixonados em plena Times Square, um dos locais mais emblemáticos da chamada cidade que nunca dorme.

Na legenda da publicação, Inês escreveu simplesmente: «Welcome to New York». Já Dylan não resistiu a deixar um comentário divertido que conquistou os seguidores: «Dois tolinhos em Nova Iorque».

Os fãs reagiram de imediato, enchendo a caixa de comentários com mensagens de carinho e entusiasmo por mais uma etapa desta viagem romântica.

Veja o vídeo:

Percorra a galeria e veja como está a ser a viagem.