18:11
03:21
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente
17:12
02:37
De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa
17:00
04:52
Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?»
16:36
04:49
Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo»
16:35
07:06
Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas
16:24
02:13
Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens»
16:04
05:13
Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?»
15:13
05:11
Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»
Há 36 min
Há 1h e 35min
Há 1h e 47min
«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio
Há 2h e 9min
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Hoje às 12:26
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho
Hoje às 09:58
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’
Hoje às 09:30
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende
Há 2h e 44min
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora
Há 3h e 48min
01:50
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
26 out, 23:36
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende
Há 2h e 44min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha
Há 3h e 51min
03:34
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
26 out, 22:15
05:02
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
23 out, 17:46
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!
Hoje às 14:39
