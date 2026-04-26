Novo visual e um vestido de conto de fadas: Cristina Ferreira deslumbra em noite de estreia

Um look de princesa de cortar a respiração.

Cristina Ferreira voltou a surpreender na gala de estreia de Secret Story – Desafio Final com um visual elegante e inesperado.

A apresentadora escolheu um vestido comprido em tom marfim, de corte estruturado e sem alças, que rapidamente fez lembrar um look de noiva — simples, mas extremamente sofisticado.

A peça, marcada por uma saia ampla e fluida, destacou-se pela sua imponência e leveza em simultâneo, tornando Cristina o centro das atenções em palco. Os acessórios discretos ajudaram a manter o foco no vestido, reforçando a estética minimalista.

A completar a mudança, a apresentadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curto e moderno. Um detalhe que trouxe frescura ao visual e assinala uma nova fase neste arranque do Desafio Final.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look deslumbrante.