Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Nufla não podia estar mais feliz e surpreendeu os fãs ao anunciar novidade amorosa. Veja tudo.

Nufla está radiante! Já nasceu a segunda filha da sua melhor amiga e a ex-concorrente do Secret Story assinalou o momento nas redes sociais, com uma partilha muito emotiva.

«Dia 22-12-2025, o mundo parou por um instante para receber a nossa Bianca Azevedo Pereira.🐣✨🤍 Um nascimento cheio de amor e força. Foste uma verdadeira guerreira, como sempre mana 🤍 Mostraste, mais uma vez, que o amor de mãe é a maior forma de coragem», começou por escrever Flávia, na legenda da partilha em que mostra a amiga na sala de parto, com a bebé recém-nascida ao colo.



E prosseguiu: «Ainda me lembro que em 2019, sem sabermos, tinha começado tudo. Uma amizade simples mas que se tornou profunda, bonita e absurdamente verdadeira. Nunca imaginámos o quanto iríamos crescer juntas, o quanto iríamos ser casa uma para a outra.»



«Foste pilar ao longo de todos estes anos. Mesmo existindo a distância sempre tiveste presente nos dias felizes e nos dias mais difíceis. Sempre com o coração aberto e o abraço certo», adiantou ainda.

Esta amiga de Nufla é também mãe de Mia, a afilhada da artista. «Deste-me um dos maiores presentes quando me escolheste para madrinha da Mia 🤍 Um amor eterno, um laço que levo comigo para sempre, com um orgulho imenso. Sou profundamente grata por fazeres parte do meu caminho, da minha história e da mulher que sou hoje. A nossa amizade não foi acaso — foi encontro de almas, foi destino», confidenciou.



E findou: «Amo-te. Amo a Mia. E amo agora também a Bianca, que chegou para tornar o nosso mundo ainda mais bonito 🤍✨ Vos amo chuchuquinhas 🤍»