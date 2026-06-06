Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

18:19
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos» - Big Brother
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

18:02
João Ricardo desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo - Big Brother
01:49

João Ricardo desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo

17:58
Sem filtros, Sara lança comentário irónico a João Ricardo: «És o perfeito, o suprassumo…» - Big Brother
04:16

Sem filtros, Sara lança comentário irónico a João Ricardo: «És o perfeito, o suprassumo…»

17:47
Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…» - Big Brother
03:58

Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

17:43
A ferver! Nariz com nariz, João Ricardo e Pedro Jorge pegam-se como nunca os viu - Big Brother
02:01

A ferver! Nariz com nariz, João Ricardo e Pedro Jorge pegam-se como nunca os viu

16:22
Marisa Susana cumpre castigo hilariante - Big Brother
02:35

Marisa Susana cumpre castigo hilariante

16:18
Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...» - Big Brother

Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

15:57
Liliana põe os pontos nos "is" a Leandro. Saiba o motivo - Big Brother
05:38

Liliana põe os pontos nos "is" a Leandro. Saiba o motivo

15:51
Liliana recorda comentário feito por Marisa Susana a Bruno Simão: «Disse que te queria dar quatro chapadas» - Big Brother
05:47

Liliana recorda comentário feito por Marisa Susana a Bruno Simão: «Disse que te queria dar quatro chapadas»

15:35
Liliana provoca Marisa Susana: «Tenho de manter distância por segurança» - Big Brother
07:29

Liliana provoca Marisa Susana: «Tenho de manter distância por segurança»

15:31
Marisa Susana desabafa com Leandro sobre Pedro Jorge: «Ele tentou mas não conseguiu…» - Big Brother
13:44

Marisa Susana desabafa com Leandro sobre Pedro Jorge: «Ele tentou mas não conseguiu…»

14:52
Em lágrimas e aos gritos, Liliana pede ajuda a Leandro: «Eu tenho pânico!» - Big Brother
06:11

Em lágrimas e aos gritos, Liliana pede ajuda a Leandro: «Eu tenho pânico!»

14:46
Liliana defende Gonçalo Quinaz depois de comentários de Pedro Jorge: «Insinuar coisas gravíssimas» - Big Brother
03:52

Liliana defende Gonçalo Quinaz depois de comentários de Pedro Jorge: «Insinuar coisas gravíssimas»

14:41
Com os nervos à flor da pele, João Ricardo atira a Pedro Jorge: «Falaste assim para a mãe dos teus filhos» - Big Brother
03:41

Com os nervos à flor da pele, João Ricardo atira a Pedro Jorge: «Falaste assim para a mãe dos teus filhos»

14:40
Estalou o verniz! João Ricardo e Pedro Jorge cara a cara: «Estás te a aproximar porquê!?» - Big Brother
03:41

Estalou o verniz! João Ricardo e Pedro Jorge cara a cara: «Estás te a aproximar porquê!?»

14:39
Pedro Jorge fala de Gonçalo Quinaz e deixa Liliana e João Ricardo em choque: «És capaz de...» - Big Brother
06:53

Pedro Jorge fala de Gonçalo Quinaz e deixa Liliana e João Ricardo em choque: «És capaz de...»

13:04
Leandro e João Ricardo em guerra? Discussão sobe de tom e Jorri reage de forma insólita - Big Brother
11:51

Leandro e João Ricardo em guerra? Discussão sobe de tom e Jorri reage de forma insólita

12:46
Leandro exalta-se e grita com João Ricardo: «Forçado és tu!» - Big Brother
05:57

Leandro exalta-se e grita com João Ricardo: «Forçado és tu!»

12:44
Liliana perde a paciência com João Ricardo: «Porque é que tens tanta obsessão com o Pedro?» - Big Brother
06:31

Liliana perde a paciência com João Ricardo: «Porque é que tens tanta obsessão com o Pedro?»

12:28
Marisa Susana em confronto com João Ricardo: «Estás a gozar com a situação e eu estou a falar muito a sério» - Big Brother
10:12

Marisa Susana em confronto com João Ricardo: «Estás a gozar com a situação e eu estou a falar muito a sério»

11:59
Sara manda bocas a João Ricardo: «Há coisas que passam mesmo como são lá para fora» - Big Brother
10:17

Sara manda bocas a João Ricardo: «Há coisas que passam mesmo como são lá para fora»

11:56
Nufla revela quem acha que vai vencer o Secret Story - Desafio Final - Big Brother
03:54

Nufla revela quem acha que vai vencer o Secret Story - Desafio Final

11:54
Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma» - Big Brother
05:33

Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma»

11:53
Sara reage a provocação de João Ricardo: «Não me tentes usar para esse joguinho» - Big Brother
05:24

Sara reage a provocação de João Ricardo: «Não me tentes usar para esse joguinho»

11:53
Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
03:53

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

Há 16 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Há 25 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
João Ricardo desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo

João Ricardo desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo

Há 33 min
Sem filtros, Sara lança comentário irónico a João Ricardo: «És o perfeito, o suprassumo…»

Sem filtros, Sara lança comentário irónico a João Ricardo: «És o perfeito, o suprassumo…»

Há 37 min
Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

Há 48 min
A ferver! Nariz com nariz, João Ricardo e Pedro Jorge pegam-se como nunca os viu

A ferver! Nariz com nariz, João Ricardo e Pedro Jorge pegam-se como nunca os viu

Há 52 min
Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Há 1h e 47min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Marisa Susana cumpre castigo hilariante

Marisa Susana cumpre castigo hilariante

Há 2h e 13min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Há 2h e 17min
Liliana põe os pontos nos "is" a Leandro. Saiba o motivo

Liliana põe os pontos nos "is" a Leandro. Saiba o motivo

Há 2h e 38min
Liliana recorda comentário feito por Marisa Susana a Bruno Simão: «Disse que te queria dar quatro chapadas»

Liliana recorda comentário feito por Marisa Susana a Bruno Simão: «Disse que te queria dar quatro chapadas»

Há 2h e 44min
Liliana provoca Marisa Susana: «Tenho de manter distância por segurança»

Liliana provoca Marisa Susana: «Tenho de manter distância por segurança»

Há 3h e 0min

Mais Vistos

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda
03:53

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda

Hoje às 11:53
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Hoje às 12:48
Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

6 jun, 10:44
Estalou o verniz! João Ricardo e Pedro Jorge cara a cara: «Estás te a aproximar porquê!?»
03:41

Estalou o verniz! João Ricardo e Pedro Jorge cara a cara: «Estás te a aproximar porquê!?»

Há 3h e 55min
Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido

Noélia Pereira gera polémica no casamento de Bruno Savate. Tudo por causa de um simples vestido

Hoje às 11:13
Ver Mais

Notícias

Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Há 25 min
Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Há 1h e 47min
Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Há 2h e 17min
Bruno Savate é surpreendido com presença rara da Voz no seu casamento. E o momento é de ir às lágrimas

Bruno Savate é surpreendido com presença rara da Voz no seu casamento. E o momento é de ir às lágrimas

Há 3h e 11min
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Hoje às 12:48
Ver Mais Notícias

Opinião

Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

Marcelo Palma rasga Pedro Jorge: «Gostava de saber o que é que ele já fez na vida dele para…»

Há 48 min
«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

3 jun, 17:41
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

2 jun, 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

2 jun, 19:22
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

2 jun, 19:22
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

Há 16 min
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Marisa derrete a internet com declaração inesperada. E Pedro Jorge está envolvido

Há 25 min
Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Imprimiu fotos íntimas de Tiago Ginga para mostrar à ex-sogra. Bernardina Brito choca com revelação insólita

Há 1h e 47min
Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Fora do Desafio Final, Nufla expõe tudo o que sente por Pedro Jorge: «Nunca verbalizei...»

Há 2h e 17min
Bruno Savate é surpreendido com presença rara da Voz no seu casamento. E o momento é de ir às lágrimas

Bruno Savate é surpreendido com presença rara da Voz no seu casamento. E o momento é de ir às lágrimas

Há 3h e 11min
Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Areias terapêuticas, águas quentes e mar calmo: o paraíso português onde Maria Botelho Moniz passou férias em família

Hoje às 12:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

5 jun, 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

5 jun, 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

5 jun, 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

5 jun, 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

5 jun, 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

Há 1h e 1min
Luíza Abreu mostra barrigão de grávida e revela: "Está quase"

Luíza Abreu mostra barrigão de grávida e revela: "Está quase"

Há 1h e 54min
Mãe de Pedro Soá hospitalizada: "Lembrou-se de nos dar um susto"

Mãe de Pedro Soá hospitalizada: "Lembrou-se de nos dar um susto"

Hoje às 12:56
"Big Brother": foi dia de casamento para Renata Andrade... e há uma coincidência marcante com a boda de Júlia Palha!

"Big Brother": foi dia de casamento para Renata Andrade... e há uma coincidência marcante com a boda de Júlia Palha!

Ontem às 16:46
Irreconhecível, Bruna Gomes passa por mudança radical e Bernardo Sousa reage... assim!

Irreconhecível, Bruna Gomes passa por mudança radical e Bernardo Sousa reage... assim!

Ontem às 11:12
Ver Mais Outros Sites