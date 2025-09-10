Nuno Brito apresenta companheira e semelhanças com Lisa Schincariol geram comentários

Ao Minuto

17:00
Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo - Big Brother
01:22

Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo

16:58
Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana - Big Brother
02:11

Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana

16:47
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito - Big Brother

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

16:39
«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço - Big Brother
06:58

«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço

16:31
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente - Big Brother

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

16:29
Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece» - Big Brother
05:46

Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece»

16:23
«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana - Big Brother
06:32

«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana

16:18
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story - Big Brother

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o 'não concorrente' (e noivo) mais popular do Secret Story

16:14
«Devia estar à procura da dignidade»: Liliana dá 'estoiro' a Marisa Susana - Big Brother
00:51

«Devia estar à procura da dignidade»: Liliana dá 'estoiro' a Marisa Susana

16:13
Aos gritos, Marisa Susana ataca Lídia: «Tentaste arranjar aqui um romance» - Big Brother
03:12

Aos gritos, Marisa Susana ataca Lídia: «Tentaste arranjar aqui um romance»

16:07
Liliana e Marisa Susana em tensa picardia: «Não dizes nada de jeito» - Big Brother
03:27

Liliana e Marisa Susana em tensa picardia: «Não dizes nada de jeito»

16:01
Caos instalado! Dylan perde a cabeça com Marisa Susana: «Deste-me cama? Queres-me fritar» - Big Brother
02:10

Caos instalado! Dylan perde a cabeça com Marisa Susana: «Deste-me cama? Queres-me fritar»

15:57
«Apunhalou-me pelas costas»: Bruno Miguel desiludido com colega da casa - Big Brother
02:33

«Apunhalou-me pelas costas»: Bruno Miguel desiludido com colega da casa

15:45
Liliana é acusada de incoerência e recebe 'farpa' de pessoa inesperada: «Estou surpreendida» - Big Brother
02:35

Liliana é acusada de incoerência e recebe 'farpa' de pessoa inesperada: «Estou surpreendida»

15:42
Lídia é pica-miolos? Acusação deixa a concorrente em brasa: «Eu vim para gerar reações» - Big Brother
04:47

Lídia é pica-miolos? Acusação deixa a concorrente em brasa: «Eu vim para gerar reações»

15:16
Marisa chocada com revelações das colegas: «Vocês vêm todas armadas em artificiais» - Big Brother
02:27

Marisa chocada com revelações das colegas: «Vocês vêm todas armadas em artificiais»

15:14
Ana perto do segredo de Pedro? «Estás próximo da Marisa...» - Big Brother
07:19

Ana perto do segredo de Pedro? «Estás próximo da Marisa...»

15:06
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio - Big Brother
02:08

Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

15:05
Fábio fala do que gosta numa mulher: «Não custa nada ela ir com a mão...» - Big Brother
02:08

Fábio fala do que gosta numa mulher: «Não custa nada ela ir com a mão...»

14:50
Bruno Miguel fala de Liliana e Dylan reage: «Eu no lugar dela tinha-te mandado...» - Big Brother
03:53

Bruno Miguel fala de Liliana e Dylan reage: «Eu no lugar dela tinha-te mandado...»

14:37
Depois de entrarem em guerra, Dylan e Bruno Miguel tentam esclarecer a rivalidade - Big Brother
03:07

Depois de entrarem em guerra, Dylan e Bruno Miguel tentam esclarecer a rivalidade

14:23
Pedro e Marisa combinam estratégia para despistar os colegas mas acabam a reclamar um com o outro - Big Brother
02:39

Pedro e Marisa combinam estratégia para despistar os colegas mas acabam a reclamar um com o outro

12:01
Dylan irrita-se com afirmações de Marisa: «O que estás a dizer é tudo mentira!» - Big Brother
04:28

Dylan irrita-se com afirmações de Marisa: «O que estás a dizer é tudo mentira!»

12:00
Marisa enerva-se e acusa colegas de faltas de respeito: Veja o que aconteceu - Big Brother
05:54

Marisa enerva-se e acusa colegas de faltas de respeito: Veja o que aconteceu

10:56
Lídia passa-se depois de pertences escondidos e ameaça: «Vai tudo para a piscina» - Big Brother
05:24

Lídia passa-se depois de pertences escondidos e ameaça: «Vai tudo para a piscina»

Nuno Brito apresenta companheira e semelhanças com Lisa Schincariol geram comentários
  • Big Brother
  • 10 set, 19:26

  • Big Brother
  • 10 set, 19:26
Nuno Brito apresenta companheira e semelhanças com Lisa Schincariol geram comentários - Big Brother
Nuno Brito está novamente apaixonado e decidiu partilhar com os fãs momentos cúmplices com a sua nova namorada.

Depois de ter passado pela casa mais vigiada do país no Big Brother 2025, Nuno Brito voltou a mostrar que está a viver uma fase de grande felicidade pessoal. O ex-concorrente tem partilhado nas redes sociais momentos especiais com a sua nova namorada.

Tudo começou com uma foto misteriosa, na qual Nuno surgia agarrado a uma mulher de costas, sem revelar a sua identidade. A publicação despertou a curiosidade dos fãs, que rapidamente começaram a especular sobre quem seria a nova companhia do personal trainer. As comparações a Lisa Schincariol, com quem teve um relacionamento na casa do Big Brother 2025, não tardaram a chegar.

No passado domingo, 7 de setembro, o mistério foi finalmente desvendado. Nuno partilhou uma fotografia mais próxima e íntima da companheira, na qual ela lhe dá um beijo no rosto.

Veja as primeiras fotos do casal, na galeria de fotos que preparámos para si.

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Há 48 min
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Ontem às 12:48
As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

16 set, 11:52
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

15 set, 14:22
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

15 set, 13:01
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Hoje às 09:46
Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

15 set, 12:16
Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração
03:31

Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração

Hoje às 10:14
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

13 set, 09:48
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Hoje às 13:04
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Há 19 min
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Há 35 min
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Há 1h e 19min
Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Há 3h e 58min
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Hoje às 13:04
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Jéssica Vieira faz anúncio: "Já estou a pôr a mão na massa"

Jéssica Vieira faz anúncio: "Já estou a pôr a mão na massa"

Há 2 min
Ana Duarte surpreende Viriato Quintela em direto: "É bom que tires o meu nome da tua boca"

Ana Duarte surpreende Viriato Quintela em direto: "É bom que tires o meu nome da tua boca"

Há 45 min
Sónia Jesus declara-se a pessoa especial: "Amo-te com tudo o que sou"

Sónia Jesus declara-se a pessoa especial: "Amo-te com tudo o que sou"

Há 51 min
É ator mas recusa beijar homem em cena: Viriato Quintela reage a polémica!

É ator mas recusa beijar homem em cena: Viriato Quintela reage a polémica!

Há 59 min
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela com falas "machistas"... e ator quebra o silêncio!

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela com falas "machistas"... e ator quebra o silêncio!

Há 1h e 12min
