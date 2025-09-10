Nuno Brito apresenta companheira e semelhanças com Lisa Schincariol geram comentários

Nuno Brito está novamente apaixonado e decidiu partilhar com os fãs momentos cúmplices com a sua nova namorada.

Depois de ter passado pela casa mais vigiada do país no Big Brother 2025, Nuno Brito voltou a mostrar que está a viver uma fase de grande felicidade pessoal. O ex-concorrente tem partilhado nas redes sociais momentos especiais com a sua nova namorada.

Tudo começou com uma foto misteriosa, na qual Nuno surgia agarrado a uma mulher de costas, sem revelar a sua identidade. A publicação despertou a curiosidade dos fãs, que rapidamente começaram a especular sobre quem seria a nova companhia do personal trainer. As comparações a Lisa Schincariol, com quem teve um relacionamento na casa do Big Brother 2025, não tardaram a chegar.

No passado domingo, 7 de setembro, o mistério foi finalmente desvendado. Nuno partilhou uma fotografia mais próxima e íntima da companheira, na qual ela lhe dá um beijo no rosto.